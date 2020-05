Dass „Politik einem Bohren dicker Bretter“ gleichkommt, hat der Volkswirtschaftler und Soziologe Max Weber vor gut 100 Jahren schon beschrieben. So ähnlich haben Schaidter Kommunalpolitiker wohl auch jetzt empfunden, als im Ortsbeirat nach „einer Ewigkeit“ die Nachricht von der Anbringung eines Verkehrsspiegels an der sehr beengten Einmündung der Vollmersweilerer Straße in die Hauptstraße bekanntgegeben wurde. Ortsvorsteher Kurt Geörger nutzte die jüngste Sitzung, um seinem Beigeordneten Thomas Krämer für dessen Einsatz zu danken. Dieser Spiegel trage erheblich zur Verkehrssicherheit in der stark befahrenen oberen Hauptstraße des Ortsbezirkes bei, so Geörger und Krämer in ihren Ausführungen.

Beraten wurde bei der jüngsten Verkehrsschau auch der Wunsch nach einer Querungshilfe beim Bürgerhaus. Hier handelt es sich übrigens um einen Wunsch des Ortsbeirates aus dem Jahre 1995. Das ist 25 Jahre her. Jetzt soll die Bauabteilung der Stadtverwaltung entsprechende Vorschläge hierfür ausarbeiten.