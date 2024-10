Seit Jahren schon sind einige Boulefreunde aus Neupotz auf der Suche nach einem geeigneten Gelände, damit im Dorf ein Platz für das Spiel angelegt werden kann. Im Mai hatte noch der alte Ortsgemeinderat beschlossen, zur Realisierung eines Bouleplatzes eine Förderung über das so genannte Leader-Programm zu beantragen. Entsprechende Standortvorschläge, vier an der Zahl, wurden unterbreitet und überprüft. Jetzt hat sich mit dieser Frage auch der neue Ortsgemeinderat befasst und beschlossen, den Bouleplatz in unmittelbarer Nähe der Grundschule, beim Bartholomäusplatz, anzulegen. Ratsmitglied Markus Nuber (SPD) sagte, er habe schon vor mehreren Jahren einen entsprechenden Antrag gestellt. Zehn bis zwölf Interessenten aus Neupotz wollen einen Verein oder eine Abteilung gründen, die sich dem TSV Neupotz anschließen könnte. Diese wären die „Kümmerer“ in Sachen Platzunterhaltung., die Ortsgemeinde Trägerin der Maßnahme. Bei dem Leader-Programm handelt sich um Fördergeld der Europäischen Union, mit dem die Entwicklung ländlicher Regionen unterstützt werden soll.