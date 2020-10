Die Aktion „Saubere Landschaft“ steigt in Teilen des Landkreises am 31. Oktober. Der eigentliche Aktionstag im Frühjahr fiel Corona zum Opfer. Verschiedene Gemeinden hatten zwischenzeitlich eigene Umwelttage. Zwölf Orte sind dabei.

Auf vielen Naturflächen, vor allem entlang der Straßen, wird oft bedenkenlos Müll entsorgt. Immer wieder sind weite Teile der Landschaft mit Verpackungsabfällen und sonstigem Unrat übersät. Viele freiwillige Helfer engagieren sich im Rahmen der jährlich stattfindenden „Umweltsammlung“ im Landkreis Germersheim, um ein Zeichen zu setzen. Mit großem Elan säubern sie die Landschaft von Abfällen. „Sie beweisen damit seit vielen Jahren großen Bürgersinn“, so der Aufruf von Landrat Fritz Brechtel (CDU) an die Bürger seines Landkreises. Mitmachen kann jeder. Dafür kann man sich bei seiner Orts- beziehungsweise Verbandsgemeinde oder seiner Stadtverwaltung melden, da die Sammelaktionen in der Regel von den örtlichen Bürgermeistern organisiert werden.

Bei der Kreisverwaltung Germersheim laufen die Fäden dieser Umweltaktion zusammen. Sie organisiert die Säcke für die Einsammlung und veranlasst im Anschluss an den Aktionstag die Abholung der an zentralen Stellen bereitgestellten Abfälle durch die Firma Suez. Zudem unterstützt der Landkreis die Gemeinden und Städte bei der Verpflegung der Helfer mit einem finanziellen Zuschuss.

Aufgrund der Verlegung vom Frühjahr in den Herbst nehmen nicht alle Gemeinden an der Aktion teil. Üblicherweise findet der Termin im März statt. Er fiel in diesem Frühjahr pandemiebedingt aus. Teilnehmer am Sammeltermin 31. Oktober sind die Verbandsgemeinde Hagenbach (außer Scheibenhardt), die Verbandsgemeinde Kandel (außer Freckenfeld) sowie die Ortsgemeinden Leimersheim, Hördt, Bellheim und Ottersheim.

„Gemeinsam mit den Bürgern möchten wir auch mit der diesjährigen Sammelaktion ein Zeichen dafür setzen, dass das sorglose Wegwerfen von Abfällen in der Natur ein Ärgernis ist, das nur durch den Einsatz vieler engagierter Menschen wieder korrigiert werden kann“, so Umweltdezernent Michael Braun (FWG). Abfälle in der Landschaft und vermüllte Straßen- und Wegesäume wirkten der Wohn- und Tourismusqualität des Landkreises krass entgegen, so Braun.