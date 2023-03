Die Suche schien endlos. Der nun gefundene Standort bringt verschiedene Interessen unter einen Hut.

Wer hätte gedacht, dass nach über zwei Jahrzehnten durch eine eher glückliche Fügung in Jockgrim doch noch ein fast optimaler Standort – von unvermeidlichen Anwohner-Bedenken abgesehen – für das neue Feuerwehrhaus gefunden werden konnte. Ein Standort, der nicht in einem Landschafts- oder Naturschutzgebiet oder im Wald liegt, sondern verkehrsgünstig und im Ort, und der sich nicht auf dem Bürgerplatz oder zu nahe an der Grundschule befindet. Und der noch dazu der Feuerwehr selbst gefällt, wie die zufriedenen Gesichter der Wehrleute in der Sitzung am Montag zeigten. Der Standort dürfte außerdem die Natur- und Waldschützer zufriedenstellen. Denn die waren gegen die Fläche an der Hatzenbühler Straße auf die Barrikaden gegangen.

Das nun gekaufte Gelände zwischen Seniorenheim und Mehrfamilienhäusern ist so groß, dass dort weitere öffentliche Einrichtungen Platz finden könnten. So sucht das Jockgrimer DRK schon lange nach einer neuen, ausreichend großen Bleibe. Im Investitionsprogramm der Ortsgemeinde Jockgrim ist Geld zum Planen eines Medizinischen Versorgungszentrums eingestellt. Und für den Penny-Markt werde sich, so das Unternehmen, an anderer Stelle eine neue Fläche finden – oder habe sich bereits gefunden.