Jockgrim. „Sing zum Abschied“ hieß es beim Chor MGV Frohsinn Jockgrim zur Verabschiedung ihres Dirigenten Richard Trares. Er hatte diesen Chor 38 Jahre lang geleitet.

In einem grandiosen Abschiedskonzert sagte der gemischte Chor mit einem Reigen von Songs und Erinnerungen Richard Trares „Danke“. Bei der Ernennung zum Ehrenchorleiter mit einer Urkunde wurde er vom stehend applaudierenden Publikum im voll besetzten Bürgerhaus gefeiert. Zudem erhielt er eine Skulptur eines Jockgrimer Frosches. Gerührt nahm er diese Ehrung an und bedankte sich bei seinen Sängern für die langjährige Treue.