Ab sofort informieren die Leiter der Bellheimer Kitas Flohzirkus, Hasenspiel und Spatzennest sowie des Schülerhortes Iglus die Eltern mit einer Info-App. Nachrichten und Termine erhalten die Eltern kostenlos und ohne lästige Werbung direkt aufs Smartphone.

Das von der Stay Informed GmbH mit Sitz in Merzhausen bei Freiburg entwickelte Kommunikationssystem ist in mehr als 1900 Kindertageseinrichtungen im Einsatz. So werden aktuell über 120.000 Eltern mit Hilfe der Kita-Info-App auf dem Laufenden gehalten.

Die Kita-Leitung spart dadurch Papier, Druckerkosten und vor allem Zeit. Davon profitieren vor allem die Kinder – wenn weniger Bürokratie anfällt und mehr Zeit für pädagogische Arbeit bleibt. Die Kosten für die Kita-Info-App amortisieren sich fast vollständig durch Materialeinsparungen.

Die Teams in den Bellheimer Einrichtungen freuen sich gemeinsam mit der Ortsgemeinde Bellheim als Träger über diese deutlichen Arbeitserleichterungen. „Selbstverständlich ersetzt die App in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erziehern, das natürlich einen höheren Stellenwert hat“, sagt der zuständige Beigeordnete Rüdiger John. Jedoch hilft die App den Eltern, besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt.

Oft etablieren sich in Elternkreisen Facebook- oder WhatsApp-Gruppen, um sich zu organisieren und Informationen auszutauschen. Im Vergleich zu diesen Diensten ist die Kita-Info-App dagegen datenschutzrechtlich sicher und DSGVO-konform. Die Daten werden nicht von Dritten genutzt, und es werden keine persönlichen Handynummern wie bei WhatsApp-Gruppen preisgegeben.

Dieser Service ist für alle Eltern kostenlos und steht ab sofort zur Verfügung. Näheres erfahren die Eltern im Kindergarten. Für die Eltern gibt es auch ein „Erklärvideo“. Eltern, die ausdrücklich keine App wünschen, können sich ohne Mehraufwand alle Informationen und Termine auch per E-Mail zusenden lassen.