Die finanzielle Lage der Stadt Wörth ist und bleibt angespannt. Doch es gibt Hoffnung auf Besserung, weil der vom Stadtrat verordnete Sparzwang Wirkung zeigt.

Als im Februar vergangenen Jahres der Doppelhaushalt 2025/2026 vom Stadtrat verabschiedet wurde, musste für das laufende Jahr von einem Defizit in Höhe von knapp 4,8 Millionen Euro ausgegangen werden. Seither ist einiges passiert, vor allem wurde kräftig der Rotstift angesetzt. Mit Erfolg, wie der von Alexander Werling, Leiter der Finanzabteilung in der Stadtverwaltung, ausgearbeitete zweite Nachtragshaushalt zeigt. Am Donnerstag (19 Uhr, Rathaus) diskutiert der Haupt- und Finanzausschuss über das Zahlenwerk. Sollte dann der am 24. März tagende Stadtrat grünes Licht geben, könnte schon am nächsten Tag die seit September geltende Haushaltssperre aufgehoben werden, wie Bürgermeister Steffen Weiß ( FWG) bestätigt.

„Wir haben alles umgesetzt, was uns der Stadtrat Anfang 2025 aufgegeben hat“, betont Weiß. Damals hatte der Stadtrat eine lange Konsolidierungsliste beschlossen, die neben Einnahmeverbesserungen auch Ausgabenreduzierungen vorsah. Statt von einem Defizit geht der Nachtragshaushalt nun von einem Plus in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro aus.

Steuererhöhungen zeigen Wirkung

Auswirkungen zeigen die beschlossenen Erhöhungen von Steuern und Gebühren. So werden beispielsweise bei der Grundsteuer B, also der Steuer, die Hausbesitzer bezahlen müssen, Mehreinnahmen von 747.000 Euro erwartet (statt 3,6 nun 4,347 Millionen Euro). Durch die höhere Vergnügungsteuer fließen statt 730.000 Euro nun 1,09 Millionen Euro in die städtischen Kassen. Nur geringe Auswirkungen hat die angehobene Hundesteuer: Die Einnahmen steigen von 90.000 auf 108.000 Euro. Erhöht wurden beispielsweise auch die Gebühren für die Volkshochschule oder die Elternbeiträge für die Essenskosten, beziehungsweise die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen.

Dass einige Vorhaben aktuell nicht umgesetzt werden können, hat ebenfalls positive Auswirkungen auf den Haushalt. So waren beispielsweise 210.000 Euro für die Sanierung des Bavaria-Clubhauses eingeplant. Da derzeit unklar ist, wie und in welchem Umfang das Gebäude saniert werden kann, wurde der Haushaltsansatz auf 20.000 Euro reduziert.

Fahrzeuge werden nicht angeschafft

Aufgrund der Haushaltslage wurde oder wird auf einige Anschaffungen verzichtet. So sollten 11 Geräte zur Geschwindigkeitsmessung gekauft werden, was rund 25.000 Euro gekostet hätte. Die Geräte wurden aber nicht angeschafft. Seit April vergangenen Jahres läuft unter Wörther Federführung die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung. Es war geplant, die dafür notwendigen Arbeitsplätze im Lupperthaus einzurichten. Für die Ausstattung waren 30.000 Euro eingeplant. Das Geld wurde gespart, weil der Umzug bisher noch nicht erfolgt ist. Verzichtet wurde auch auf den Kauf von 3 Fahrzeugen für die Verwaltung sowie eines Ackerschleppers für den Bauhof, was 175.000 Euro eingespart hat.

Für die Dach- und Fassadensanierung der Rheinhalle in Maximiliansau waren 2,53 Millionen Euro vorgesehen. Im Dezember hat der Stadtrat beschlossen, dass für die Komplettsanierung der Rheinhalle Zuschüsse aus der sogenannten Sportmilliarde, dem Förderprogramm des Bundes für die Sanierung und Modernisierung kommunaler Sportstätten, beantragt werden sollen. Was auch geschehen ist. Deshalb bleiben nur „Vorratsmittel“ in Höhe von 530.000 Euro im Haushalt stehen, falls dringend Schäden behoben werden müssen.

Hoffen auf Grundstücksverkäufe

Zur Haushaltsverbesserung soll außerdem der Verkauf von Reihenhausgrundstücken im Baugebiet „Abtswald Teil C“ beitragen, dafür sind gut 5,63 Millionen Euro eingeplant. Verkauft werden soll auch das städtische Gebäude in Maximiliansau, in dem sich aktuell noch der Jugendtreff befindet. Im Etat sind dafür 690.000 Euro eingeplant. Wie hoch der Wert des Gebäudes tatsächlich ist, soll ein Verkehrswertgutachten ermitteln.

Auch wenn die Zahlen etwas erfreulicher sind als vor einem Jahr, gibt es keinen Grund zur Entwarnung. „Wir mussten den Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen noch einmal senken“, so Weiß. Statt 7 Millionen werden nun nur noch 5 Millionen erwartet. Es gebe auch wenig Hoffnung, dass sich bei der Gewerbesteuer in absehbarer Zeit deutliche Verbesserungen einstellen werden. Zudem drückt der Schuldenstand von rund 65 Millionen Euro. „Es ist klar, dass auch weiterhin größte Ausgabendisziplin gefordert ist“, stellt Weiß klar.