Große Vorfreude auf die Kerwe am zweiten Wochenende im Juli (13. bis 15. Juli): Wie Ortsvorsteher Kurt Geörger bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates mitteilte, hat sich die Blaskapelle aus der oberbayrischen Partnergemeinde Geltendorf angekündigt. Es werde immer schwieriger, Schausteller zu gewinnen. Deswegen kommt die Stadt ihnen entgegen, indem sie in diesem Jahr die Standgebühren erlassen wird, was der Ortsbeirat unterstützte. Sonntags ist ein ökumenischer Gottesdienst geplant. Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft kann live auf einer Großleinwand am Kerweplatz in der Dorfmitte verfolgt werden, so der Ortsvorsteher. Geörger warnte vor Überlegungen, die Kerwe wegen der erforderlichen Umleitung zu verlagern. Das wäre deren Ende, meinte er. Die meisten Schausteller würden da auch nicht mitziehen.