Der Elternausschuss für die Kitas im Kreis (KEA) kritisiert die geplante Schließung der Horte in Westheim und Minfeld. Das Gremium fordert Lösungen gegen den Fachkräftemangel.

Bisher hätten Nachbarkreise mit neidischen Blicken auf den familienfreundlichen Kreis Germersheim wegen der vielen Hortplätze geschaut, heißt es in einer Stellungnahme zur Berichterstattung in der RHEINPFALz (zuletzt am 30. Juni). Doch für die Politik sei der Hort „eine aussterbende Institution“. Begründet mit dem ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Schulkinder werde auf den Ausbau der Ganztagsschule als Kompensation verwiesen. Der KEA sieht allerdings in den Horten neben der Ganztagsschule und der Betreuenden Grundschule (BGS) eine wichtige Betreuungsform.

Eine nicht repräsentative Elternumfrage des KEA im Mai habe „ein großes Defizit an vorhandenen Hortplätzen insbesondere in den Verbandsgemeinden Kandel und Lingenfeld“ aufgezeigt, das sich nun noch verschärfen könnte. Sowohl der Hort in Westheim als auch der in Minfeld sollen nach den Sommerferien nicht mehr öffnen. In Minfeld wird Personalmangel als Grund genannt, in Westheim vor allem Platzmangel. „Es ist schon irgendwie skurril, dass die Kinder im Hort zwei Fachkräfte brauchen, aber die gleichen Anforderungen für die Betreuung in der Grundschule nicht gelten“, kritisiert die KEA-Vorsitzende Julia Stock. In Minfeld wird darüber diskutiert, die Kinder in der betreuenden Grundschule unterzubringen.

Lösungen für Fachkräftemnagle finden

Häufig werde die Notwendigkeit der Hortschließung mit dem Mangel an Kita-Plätzen zur Erfüllung des seit einem Jahr geltenden Rechtsanspruchs auf durchgehende Sieben-Stunden-Betreuung inklusive Mittagessen begründet, so der KEA. Dass viele Gemeinden notwendige Modernisierungsmaßnahmen vor sich herschieben, kritisiert Stock scharf. Auch dem Fachkräftemangel müsse entgegengewirkt werden: Wie in einem Positionspapier des Landeselternausschusses (LEA) gefordert, müsse das Berufsbild der pädagogischen Fachkraft unter anderem durch finanzielle Aspekte an Attraktivität gewinnen. Insbesondere in Hinblick auf kleine Einrichtungen und Betreuung in Randzeiten müsse die Fachkräftevereinbarung nachgeschärft werden. Nicht selten seien Horte eingruppige Einrichtungen, für die laut Personalschlüssel aufgrund der Stundenzahl nicht mal zwei Vollzeitstellen zur Verfügung stehen. Zudem seien Arbeitszeiten am Nachmittag und in den Ferien für viele Fachkräfte wenig attraktiv. So sei es nicht verwunderlich, dass gerade in Horten die „Suche nach Personal der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen“ gleiche. Die Vorgaben des Landes zur Personalbesetzung beschreiben laut KEA lediglich einen Mindeststandard, über den Kreise und Gemeinden jederzeit hinausgehen könnten. Das Gremium wirft die Frage auf, ob immer alle Mittel ausgeschöpft werden.

„Wir müssen uns dringend gemeinsam dafür einsetzen, das uns zustehende Wunsch- und Wahlrecht auch ausüben zu dürfen!“, ruft Stock die Familien im Kreis auf. Es sei wichtig, eignen Bedarfe frühzeitig gegenüber den Einrichtungen sowie der Kreisverwaltung zu formulieren. Hierbei sei eine Aufklärung über Eckdaten hinsichtlich der unterschiedlichen pädagogischen Konzepte, Betreuungszeiten sowie der entstehenden Kosten unumgänglich.