Alle sind dagegen, und trotzdem stehen sie jeden Morgen Stoßstange an Stoßstange vor den Schulen: die Elterntaxis.

Sich über Elterntaxis aufregen, ist müßige Zeitverschwendung. Sie nerven seit Jahren und ständig wird darüber diskutiert, aber es ändert sich nichts. Gefühlt sind alle Eltern dagegen, das Kind in die Schule zu kutschieren. Dennoch verstopfen morgens die Autokolonnen die Straßen.

Kritiker gibt es reichlich: Polizei und Kommunen berichten regelmäßig von gefährlichen Situationen und starten Zu-Fuß-zur-Schule-Kampagnen. Lehrer appellieren an die Selbstständigkeit der Schüler. Das geht so weit, dass an Schuleingängen zuweilen Schilder mit der Aufschrift hängen „Ab hier können die Kinder alleine gehen“. Es ist ein Irrwitz, dass das überhaupt nötig ist. Kinderärzte predigen Bewegung. Der ADAC kreidet das Verkehrschaos und erhöhte Unfallrisiko an, das Elterntaxis erst recht provozieren. In Medien, herkömmlichen wie sozialen, sind die Familien-Shuttles ein Dauerbrenner. Gegen Beratungsresistenz und eine Angstkultur kommen Argumente aber offenbar nicht an.

Um das Chaos vor den Schulen zumindest zu entschärfen, sind Kommunen vor einiger Zeit auf den Trichter gekommen, Kurzzeit-Parkplätze speziell für Elterntaxis einzurichten. Also Haltestellen nicht direkt vor, aber im Umfeld von Schulen, an denen Kinder schnell ins Mamamobil ein- und aussteigen können. Politisch werden diese Zonen gerne als Erfolg ausgeschlachtet. In der Medizin würde man sagen, man behandelt nur Symptome und ignoriert die Ursachen. Im Grunde sind sie eine Kapitulation.

Selbst wenn der Eingang zur Schule in einer Sackgasse liegt, finden Eltern eine Lösung. In Neupotz ist das der Fall. Hier nutzen viele Kinder mittlerweile einen Seiteneingang, der von einer anderen Straße gut anzusteuern ist. Baulich ist dieser aber gar nicht auf den Ansturm ausgelegt, weshalb er nun zum Haupteingang umgestaltet wird. Zugegeben: Es steht ohnehin ein Umbau an, der Pausenhof liegt auf dieser Seite und die Inklusionsschule besuchen auch Kinder, die wirklich gebracht werden müssen. Das Ganze macht also Sinn. Gewissermaßen hat sich aber der Autoverkehr einen neuen Zugang gesucht.

Ja, jeder hat schon mal sein Kind zur Schule gefahren oder abgeholt. Weil es gerade auf dem Weg lag oder weil der Unterricht früher aus war und kein Bus ging. Bestimmt gibt es auch wirklich unsichere oder sehr lange Schulwege und für manchen Taxi-Einzelfall nachvollziehbare Gründe, was pauschales Eltern-Bashing ein bisschen voreilig macht. 20 Prozent aller Grundschüler nutzen allerdings, laut einer Umfrage des ADAC, täglich den Chauffeur-Dienst. Weitere zehn Prozent mehrmals in der Woche. Die häufigsten Gründe sind ein enger Zeitplan und das Wetter. Gespür für den Straßenverkehr und seine Gefahren entwickeln Kinder als aktive Teilnehmer, nicht auf der Rückbank eines Autos, meinen die Experten vom Club. Kurzum: Loslassen ist auch Fürsorge.