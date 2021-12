Am Mittwochmorgen führte die Polizei Germersheim an der Eduard-Orth-Schule eine Schulwegkontrolle durch. Zwei Elterntaxis hielten sich nicht an das Durchfahrtsverbot, die Fahrzeuglenker wurden verwarnt. Von dem auf 50 Euro gestiegenen Bußgeld waren sie sichtlich beeindruckt, so der Eindruck der Beamten.