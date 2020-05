Die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kitas und Horten in Trägerschaft des Kreises werden wie im April auch im Mai erlassen. Das gilt vorläufig bis 31. Mai. Es sei Eltern nicht vermittelbar, für eine Leistung, die nicht erbracht wird, Beiträge zu entrichten, heißt es in der Begründung der Kreisverwaltung.

Kreisbeigeordneter Christoph Buttweiler – für die Jugendhilfe verantwortlich – sagte, es hätten nur wenig mehr Eltern von der Notbetreuung Gebrauch gemacht, nachdem die Grenzen dafür weiter gezogen worden seien. Auch diese Eltern blieben beitragsfrei. „Es sind noch nicht so viele, dass der Aufwand für separate Abrechnung sinnvoll wäre“, sagte der Beigeordnete.

Der Kreisausschuss hat dem in seiner Sitzung am Montagnachmittag bei einer Enthaltung der AfD zugestimmt. Auf den Kreis kommen damit Mehrkosten von rund 75.000 Euro pro Monat hinzu. Würde auch die Kindertagespflege geschlossen, würde das weitere rund 25.000 Euro pro Monat kosten.