Die Elternbeiträge für die Betreuende Grundschule werden ab Beginn des Schuljahres 2026/2027 wegen gestiegener Personal- und Sachkosten erhöht.

Dies hat der Gemeinderat beschlossen. Die Kosten für die Betreuende Grundschule sind seit der Erweiterung der Betreuungszeiten bis 16 Uhr seit 1. August 2018 unverändert. Derzeit werden für die kurze Betreuung von 7 bis 8 Uhr und von 12.10 bis 13.30 Uhr (ohne Mittagessen) 27 Euro pro Kind und Monat fällig. Für die Betreuung von 7 bis 8 Uhr und von 12.10 bis 16 Uhr mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung betragen die Kosten für eine Ein-Kind-Familie 80 Euro pro Monat. Für Familien mit mehr Kindern ermäßigen sich die Kosten auf 75 (Zwei-Kind-Familie), 60 (drei Kinder) und 50 Euro (vier Kinder).

Personalkosten machen Hauptanteil aus

Die Kosten für das Betreuungsangebot im Schuljahr 2024/2025 betrugen insgesamt 113.000 Euro. Der Hauptanteil entfiel dabei auf die Personalkosten (111.000 Euro). Das Land gewährte dafür eine Zuwendung in Höhe von 8200 Euro. Durch die Elternbeiträge kamen 62.500 Euro zusammen. Die Ortsgemeinde als Träger der Betreuenden Grundschule musste 42.300 Euro aufwenden. Elternbeiträge und Landeszuschuss deckten im Schuljahr 2024/2025 63 Prozent der Gesamtausgaben, 37 Prozent entfielen auf die Ortsgemeinde.

Ab dem nächsten Schuljahr erhöhen sich die Kosten für die kurze Betreuung auf 50 Euro pro Kind und Monat, für die lange Betreuung je nach Kinderzahl in der Familie auf 100, 90, 80 und 70 Euro. „Ziel war es, die Gebühren in der Verbandsgemeinde anzugleichen“, sagte Beigeordneter Michael Gadinger (CDU).