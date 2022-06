Einen sichereren Schulweg fordert die SPD-Fraktion im Gemeinderat. Die Vorschläge dazu sollen im Bauausschuss vorberaten werden.

Besonders die beiden Kreuzungen Hoppelgasse/Friedhofstraße und Schützenpfad/Waldstraße seien für die Schul- und Kindergartenkinder Hauptübergangswege. Sie würden zu Hol- und Bringzeiten extrem stark von Fahrzeugen frequentiert, so die SPD. Zudem verengten parkende Autos die Fahrbahn, was Fahrradfahrer durch waghalsige Überholvorgänge gefährde. Außerdem sei die Einsicht in die Nebenstraßen stark eingeschränkt.

Um diese Gefahrenquellen zu minimieren und den Schulkindern „einen selbständigen Schulweg“ zu ermöglichen, sei es aus Sicht zahlreicher Eltern erforderlich den Verkehr zu beruhigen. Es sollten sichere Querungshilfen und Parkregeln geschaffen werden, „bei denen Kindern grundsätzlich Vorfahrt eingeräumt“ werden sollte. Eltern von Schul- und Kindergartenkindern hätten wiederholt ihr Unverständnis geäußert, warum trotz zahlreicher Beinah-Unfälle und dem „täglichen Park- und Verkehrschaos“ zu den Hol- und Bringzeiten seitens der Verwaltung nichts unternommen werde.

„Die Tatsache, dass in letzter Zeit auch die Polizei regelmäßig vor der Grundschule Präsenz zeigt, um der Verkehrssituation einigermaßen Herr zu werden, verdeutlicht das Ausmaß der Lage“, heißt es in dem SPD-Antrag. Die von der Verwaltung erhobenen Verkehrszahlen würden nicht mit dem Eindruck der Eltern übereinstimmen. Daher beantragt die Fraktion eine Prüfung, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um eine Lösung zu finden. Der Gemeinderat verwies das Thema einstimmig zur weiteren Beratung in den Bauausschuss.