Zum Beginn des neuen Schuljahres war der Bezirksbeamte der Stadt Germersheim am Donnerstagmorgen zwischen 7.30 und 8.15 Uhr im Bereich der Eduard- Orth-Schule unterwegs. Regelmäßig herrsche hier zu Unterrichtsbeginn und -ende ein Verkehrschaos, teilt die Polizei mit. Eltern, die ihre Kinder absetzen oder abholen möchten, parkten ihr Auto im Wendebereich, so dass es zu Verkehrsbehinderungen komme. Der Zufahrtsbereich An der Volksschule werde zu den Bring- und Abholzeiten fast ausschließlich von den Eltern genutzt. Im Interesse der Schulkinder bittet die Polizeiinspektion Germersheim die Verkehrsregeln zu beachten und ein Verkehrsunfallrisiko zu minimieren. In den nächsten Tagen werden weitere Kontrollen folgen. Ein Vater erhielt laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro, weil er sein Kind ohne jegliche Sicherung beförderte.