Der Corona-Lockdown wirkte wie ein Brennglas auf Probleme in Familien, die schon länger brodelten, aber durch die soziale Abschottung erst richtig zum Vorschein kamen. Nicht nur zwischen Eltern und Kindern gab es häufiger Konflikte, auch Paare waren in der Krise. Caritas-Mitarbeiter hatten seit Ende März ihr Ohr am Hörer für Familien in Not.

„Als Schulen und Kitas geschlossen wurden, war uns klar, da tauchen jede Menge Fragen auf“, erzählt Sabine Weber, Sozialarbeiterin im Caritas-Zentrum Germersheim. Wenige Tage später war eine Telefon-Hotline für Eltern freigeschaltet, die ihren Alltag umkrempeln mussten. Sowohl in Wörth als auch in Germersheim war das Team der Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung täglich erreichbar. Die Betreuung der Kinder mit Homeoffice und Homeschooling zu meistern, war anfangs ein zentrales Problem vieler Eltern, weiß Weber. Eine Zwickmühle. Besonders arbeitende Mütter mit kleinen Kindern, die pausenlos beschäftigt und beaufsichtigt werden müssen, seien an ihre Grenzen gestoßen.

Wo Heimarbeit nicht möglich war, machten sich zudem Existenzsorgen breit. Eltern älterer Kinder stellten häufig erzieherische Fragen: Wie viel Netflix soll ich erlauben, wie lange darf mein Kind an die Spielekonsole? Sabine Weber hat kein Patentrezept, aber einen Rat: Zeiten eingrenzen, Aufträge erteilen und Kinder „ins Überleben der Familie“, etwa beim Kochen oder Aufräumen, einbeziehen. „Es stärkt Kinder und ihr Selbstwertgefühl, wenn sie einen Beitrag zur Familie leisten“, sagt die Caritas-Beraterin. Und zur Spielekonsole meint sie: „Dass es ein bisschen mehr ist als sonst, finde ich nicht tragisch.“

Die Krise stärkt das Wir-Gefühl

Einige Familien würden aus dieser Krise mit einem größeren Wir-Gefühl herausgehen. Denn der Lockdown war zwar „eine Zeit, in der nicht alles optimal zu schaffen war“, aber auch „geschenkte Zeit“, die den Alltag entschleunigt habe. „Das hat sich in Gesprächen herauskristallisiert“, sagt Weber. Viele Familien hätten Ressourcen aufgebracht, die sie vorher gar nicht kannten. „Ich finde es beeindruckend, dass sie es dann doch hinkriegen“.

Aber nicht für alle Familien hat die Corona-Krise ein Happyend. „Der Lockdown ist wie ein Brennglas. Er zeigt Probleme auf, die schon da waren, aber bislang durch gute Strukturen abgefangen wurden“, erzählt Weber. Von heute auf morgen seien diese Strukturen weggebrochen. Einige Anrufer berichteten von Problemen in der Partnerschaft und von Ehekrisen. „Man sitzt aufeinander, es kommt öfter zum Streit, man kann sich nicht ausweichen.“ Solche Szenarien sind nicht am Hörer zu lösen. Aus einigen der rund 40 Telefonate seien tiefergehende Beratungsprozesse hervorgegangen. Mittlerweile sind auch wieder Gesprächstermine im Caritas-Zentrum möglich.

Die Lockerungen der vergangenen Wochen, die schrittweise Öffnung der Schulen und Kitas vor den Ferien, brachten Erleichterung, aber auch Ängste und Unsicherheit bei Eltern hervor, weiß die Sozialarbeiterin. Kann ich dem Hygieneplan der Schule vertrauen? Wie ist der Wechsel zwischen Fern- und Präsenzunterricht mit meinem Arbeitsumfeld vereinbar? Das habe die Anrufer zuletzt umgetrieben, bevor die Hotline Ende Juni eingestellt wurde. Die Probleme waren nicht vom Tisch, sie hatten sich verlagert.