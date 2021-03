Eltern sollen ihre Kinder auf gut Deutsch nur in die Kita bringen, wenn es absolut nicht anders geht. Was unter „dringendem Bedarf“ zu verstehen ist, dürfen weder Leiter noch Träger entscheiden. Elternvertreter kritisieren ein Schreiben des Kreisjugendamts an die Kindertagesstätten.

Seit drei Monaten sind Kitas im ganzen Land im „Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“. Eine Formulierung, die Raum für Interpretation zulässt und ein Zustand, der vielfach von Eltern und Erziehern kritisiert wurde. Wer sein Kind zuhause betreuen kann, soll dies tun. So lautet die Bitte von Kreis und Land. Seit Montag sollen verstärkt Vorschulkinder zurück in die Kita kommen. Der Hotspot-Kreis Germersheim ist wie bei anderen Lockerungen hier die Ausnahme. Den Appell, die Kinder zuhause zu betreuen, hat das Jugendamt Ende vergangener Woche bekräftigt – und die Kitas um eine Auswahlpraxis gebeten, die der Landeselternausschuss (LEA) deutlich kritisiert.

Die Behörde bittet Kitaleitungen und Träger, „die Festlegung, was dringender Bedarf ist, so restriktiv wie möglich zu handhaben“ und auf Eltern „einzuwirken, nach allen Möglichkeiten zu suchen, die Kinder zuhause zu betreuen“. In der aktuellen Situation seien allerdings „alleine Eltern befugt über ihren Betreuungsbedarf zu entscheiden“, stellt der LEA-Vorsitzender Andreas Winheller klar, den Eltern im Kreis eingeschaltet haben. „Anders als in einem Notdienst ist es Träger und Leitung nicht gestattet, den Zugang zu ihren Kitas selbstständig zu regeln oder einen dringenden Bedarf zu überprüfen“, schreibt Winheller an Jugendamt und Landrat Fritz Brechtel (CDU). Ein solches Vorgehen wäre demnach rechtswidrig. Im „Regelbetrieb mit dringendem Bedarf“ seien neben der Überlastung des Familiensystems eine Vielzahl von Gründen als legitim anerkannt, die Träger und Leiter nicht beurteilen könnten. Winheller hat das Jugendamt gebeten, „die missverständliche Kommunikation“ zu korrigieren.

Die Kritik des LEA sei im Einzelfall nachvollziehbar, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Die Formulierung im Schreiben war etwas missverständlich.“ Natürlich würden alle Kitas das Betreuungsangebot vorhalten, wie es den Regelungen des Bildungsministeriums und der 17. Corona-Bekämpfungsordnung entspricht. „Die Bitte an die Einrichtungen, den dringenden Bedarf restriktiv zu prüfen, sollte in der derzeitigen Ausnahmesituation ein Appell sein, dass auch die Einrichtungen selbst an die Eltern appellieren, ihre Kinder nur dann in die Kitas schicken, wenn es unbedingt erforderlich ist.“ Ein Schreiben mit einer Klarstellung war laut Winheller am Dienstag bereits an die Kitas versandt.

Landesweit sind, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, ab 15. März Lockerungen im Kita-Betrieb geplant. Wie es ab Montag in den Kitas im Kreis Germersheim weitergeht, ist laut Kreisverwaltung noch nicht abzuschätzen.