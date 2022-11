Diese „Elterntaxis“ werden künftig eine andere Route wählen müssen: Am Mittwochmorgen hat die Polizei zwischen 7.30 und 8 Uhr an der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim den Schulweg kontrolliert. Hierbei wurden zwei „Elterntaxis“ ertappt, die trotz Durchfahrtsverbot in der Straße „An der Volksschule“ unterwegs waren. Für diesen Verstoß gegen die Vorgaben seien die Eltern kostenpflichtig verwarnt worden, heißt es im Polizeibericht.