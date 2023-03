Wolle und alles, was aus Wolle gefertigt werden, kann stehen an diesem Wochenende, 17. bis 19. März, 10 bis 18 Uhr, im Mittelpunkt der Woll- und Frühlingsmesse im Maison Rurale de l’Outre-Forêt im elsässischen Kutzenhausen. Es ist die siebte Auflage dieser Veranstaltung, die zu einem der Höhepunkte im Jahreskalender des Heimatmuseums steht. Sowohl im Heimatmuseum selbst als auch in der einige Meter entfernten Mehrzweckhalle Kutzenhausen präsentieren rund 70 Aussteller, mehr als die Jahre zuvor, Wolle in allen Farben von Schafen, Ziegen und Lamas, Stricksets, Mode- und Dekorationsaccessoires, Handgefertigtes und vieles mehr an. Auf dem Programm stehen Vorführungen im Häkeln, Filzen, Spinnen, Stricken sowie eine Modenschau am Samstagnachmittag, ein täglich um 15 Uhr durchgeführter Strickwettbewerb und die Ankunft der Schafe mit Hirtenwagen am Sonntag. Das detaillierte Programm gibt es im Internet unter www.maison-rurale.fr. Der Eintritt kostet sechs Euro, Familienkarte 14 Euro.