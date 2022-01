Außer Lebensgefahr ist der schwer verletzte Elfjährige, der am Dienstagmittag mit seinem Fahrrad unter eine Straßenbahn geraten war. Der Unfall in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei trug der Schüler bei der Fahrt mit seinem Kinderrad einen Schutzhelm, der offenbar Schlimmeres verhinderte. Eine Fremdeinwirkung hinsichtlich des Unfallhergangs wird derzeit ausgeschlossen. Nach Polizeiangaben ist wahrscheinlich, dass er die herannahende Straßenbahn übersehen hat. An der Stelle gab es laut Polizei bisher keinen Unfall mit einer Straßenbahn. „Es ist keine Unfallhäufungsstelle“, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Zur Unfallhäufungsstelle wird eine Stelle, wenn es fünf oder mehr Unfälle mit gleichem Hergang gibt.

Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag wurde der Schüler trotz Notbremsung der Straßenbahn von dieser erfasst und zehn Meter mitgeschleift. Dabei wurde der Elfjährige zwischen Bahn, seinem Fahrrad und dem Bahnsteig eingeklemmt. Zufällig anwesende Mitarbeiter der AVG sicherten die Bahn und die stromführende Oberleitung. Das Fahrrad wurde von der Feuerwehr zerschnitten und das Kind so 20 Minuten nach der Alarmierung befreit. Mit einem Rettungshubschrauber wurde es in eine Klinik geflogen.