Elf mutmaßliche Drogendealer hat die Polizei am Donnerstag in der Karlsruher Innenstadt auf offener Straße festgenommen. Nach Angaben der Polizei stehen die Männer im Verdacht, mitten auf der belebten Haupteinkaufsstraße Cannabis und Kokain verkauft zu haben. „Diese Dreistigkeit im öffentlichen Raum, wo Familien und Kinder sind - das war nicht hinzunehmen“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. „Wir haben der Szene ein deutliches Signal gegeben: Der Staat handelt konsequent.“ Dem Zugriff waren längere verdeckte Ermittlungen vorausgegangen. Die Ermittler beobachteten die mutmaßlichen Drogendealer bei ihren Geschäften und schlugen am frühen Donnerstagabend zu. Es wurden einige Männer im Alter zwischen Anfang 20 bis Ende 30 Jahren identifiziert und acht Haftbefehle im Vorfeld vollstreckt. Bei der Festnahme dieser acht Männer wurden noch drei weitere Verdächtige festgenommen. Teils waren sie in Karlsruhe gemeldet, teils sind sie ohne Wohnsitz. Rund 60 Polizeikräfte waren im Einsatz. Zahlreiche Schaulustige hätten den Einsatz aus der Ferne beobachtet und Aufnahmen mit Handys gemacht.