Die 11-Jährige Angelina L. wird seit Mittwoch, 5. Juli, vermisst. Sie entfernte sich aus der Obhut der Erziehungsberechtigten in Schwegenheim und seitdem ist ihr Aufenthaltsort der Polizei zufolge unbekannt. Durch die bisherige Suche konnte das Mädchen nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Die Vermisste hat Bezüge nach Speyer, Ludwigshafen und Mannheim und könnte sich möglicherweise dort aufhalten. Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: zirka 1,65 Meter groß, korpulent, trägt schwarze Kleidung und weiße Nike-Turnschuhe. Die Polizei hofft auf Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort und fragt, wer Angelina L. zuletzt gesehen hat? Hinweise an die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870, der E-Mail-Adresse: kilandau.k1@polizei.rlp.de, oder jede andere Polizeidienststelle.