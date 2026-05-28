Wirtschaftsvertreter und Kommunalpolitiker wünschen sich eine schnellere und bessere Transformation hin zu einem elektrischen Güterverkehr auf der Straße. Wo es noch hakt.

Auf dem Weg zur Realisierung wird noch so manches Hindernis zu überwinden sein. Eine Initialzündung zur engeren Zusammenarbeit erhoffen sich die Akteure von einer Netzwerkveranstaltung, zu der die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsförderung für den vergangenen Mittwoch in die Stadthalle nach Kandel eingeladen hatte. Mehr als drei Stunden lang tauschten sich Experten aus Wirtschaft und Kommunalpolitik aus.

Der Germersheimer Landrat Martin Brandl, Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler und Georg Kern, Beigeordneter des Landkreises Südliche Weinstraße (alle CDU), machten gleich zu Beginn der von Juliane Langer moderierten Veranstaltung klar, dass sie auf Gemeinsamkeiten setzen. Alle müssten mitmachen, vom Bund angefangen bis zu den Kommunen, damit eine Elektrifizierung in der Logistikbranche vorankomme, so der Tenor ihrer Aussagen. Vor allem eine gemeinsame Planung sei notwendig, hieß es mehrfach.

Ohne Planungssicherheit keine Investitionen

Planungssicherheit wünschten sich auch die meisten Teilnehmer der Veranstaltung, die sich per QR-Code an Abstimmungen beteiligen konnten. Das galt auch für die Verbesserung der Ladeinfrastruktur und den raschen Netzausbau. Unternehmen erwarteten Planungssicherheit, ehe sie Investitionen in Millionenhöhe für eine Umstellung tätigen.

Alleine könnten Stadt und Landkreise diese Aufgaben nicht lösen, erklärte Oberbürgermeister Dominik Geißler und verwies auf die Anforderungen alleine in der Stadt Landau – beispielsweise beim Städtischen Bauhof. Kreisbeigeordneter Georg Kern ergänzte, dass von der Veranstaltung in Kandel eine Botschaft ausgehen müsse.

Den von Daimler entwickelten eActros600 stellte Christoph Forcher von Mercedes Trucks vor. Ein solches E-Fahrzeug könne 500 Kilometer mit einer Ladung fahren, sollte dann aber überall in Deutschland wieder mit Strom aufgeladen werden können, so Forcher. Der eActros 400 sei eine gute Alternative für eine geringere Reichweite bei höherer Nutzlast.

Rücksicht auf alle Beteiligten schwierig

Keinen leichten Stand hatte Klaus Zimmer von den Pfalzwerken: Die Energieversorger müssen auf unterschiedliche Interessen vieler Beteiligter Rücksicht nehmen. Die Bereitstellung einer Netzanschlussleistung, die alle Wünsche erfülle, sei nicht einfach, erklärte Zimmer. Es sei unrealistisch, dass der Ausbau in kurzer Zeit oder „ganz nebenbei“ zu bewältigen sei. Schließlich habe man über Jahrzehnte eine Netzinfrastruktur geschaffen, die heute den Anforderungen nicht mehr entspreche.

Eine Infrastruktur mit öffentlichen Ladeparks quer durch Europa möchte die Firma Milence schaffen. Deren Vertreter Michael Otten ließ wissen, dass man auch in der Südpfalz derzeit nach einem geeigneten Standort suche. Rund 10.000 Quadratmeter müssten es sein, und natürlich sollte die Fläche günstig in der Nähe einer Autobahn liegen. Das ließ den Kandeler Stadtbürgermeister Michael Gaudier (CDU) hellhörig werden, der das interkommunale Gewerbegebiet an der A65 ins Spiel brachte. Unternehmen müssten derzeit mit einem Preis von 39 Cent je Kilowattstunde rechnen, so Otten. Aktuell seien rund 6000 E-Lkw auf den Straßen unterwegs, bis 2030 rechne sein Unternehmen mit 200.000 Fahrzeugen.

Fehlende Netzkapazität schreckt Firmen ab

Dass man bei einem konsequenteren Vorgehen heute schon deutlich weiter sein könnte, war in einer weiteren Podiumsdiskussion immer wieder herauszuhören. Beim weiteren Vorgehen solle man die Praktikabilität in den Vordergrund stellen. Kunden der Elektrizitätswerke müssten zudem mehr Verständnis zeigen: Nicht alle dürften jederzeit die höchsten Energieleistungen erwarten. Insgesamt funktioniere die Transformation nur bei einer gemeinsamen Bedarfsplanung aller Beteiligten, so die Fachleute auf dem Podium.

Landrat Brandl zog eine positive Bilanz der Netzwerkveranstaltung. Viele Beteiligte seien miteinander ins Gespräch gekommen und hätten sich offen für Neuerungen gezeigt. Nach seiner Ansicht wäre es schade, wenn Unternehmen, die sich ansiedeln wollen, sich wegen fehlender Netzkapazität nach einem anderen Standort umschauen müssten. Dies habe es in der Vergangenheit bereits gegeben, berichtete Michael Gaudier im Gespräch mit der RHEINPFALZ.