Zwei Fertigungslinien, strenge Prüfungen, kundenspezifische Lösungen: Monatlich verlassen bis zu 1300 Standardmonitore das Werk in Rülzheim.

Die Firmen der Rülzheimer Gewerbegebiete sind weit über die Region hinaus bekannt. Eines davon ist Eizo. Eizo ist das japanische Wort für Bild und damit ist auch schon verraten, um was es bei Eizo geht – nämlich die Produktion von High-End-Monitorlösungen. Und die Rülzheimer Eizo GmbH ist spezialisiert auf Monitore für den Medizinbereich sowie bildgebende beziehungsweise integrierte Videosysteme für den Operationssaal.

Nach Umzug mit Lager

Seit Juni 2019 befindet sich die 2007 in Karlsruhe gegründete Eizo GmbH in Rülzheim. Ursprünglich gehörte das Unternehmen dort zu Siemens (A&D-Monitoreinheit). Hatte dabei jedoch nicht nur die heutige Siemens Healthcare als Kunden, sondern darüber hinaus weitere im Bereich Medizintechnik. Der 1968 in Japan gegründete Eizo übernahm diesen Geschäftszweig von Siemens, umreißen Steve Reichel, Executive Vice President und General Manager, sowie CEO Frédérique Jaeger kurz die Firmengeschichte. Der Neubau der Firma für rund 20 Millionen Euro und Umzug nach Rülzheim war eine Folge der Arbeitsbedingungen am Karlsruher Stammsitz. Denn dort hatte die GmbH eine Produktionshalle und einen Verwaltungssitz, die voneinander getrennt und in die Jahre gekommen waren. Heute ist alles an einem Ort, die Wege kurz, und „es gibt ein Lager, was wir in Karlsruhe so nicht hatten“, sagt Reichel.

Bauteile aus Eizo-Werken

In Rülzheim werden Monitore für den Medizinbereich gefertigt sowie Video-Management-Systeme, aber auch Geräte wie Kameras, Videorekorder und die dazugehörige Software für Operationsräume. Die Bauteile für die Geräte kommen Reichel zufolge aus einem Eizo-Werk aus Japan, unter anderem aus China, aber auch aus der Eizo-Tech-Niederlassung in Geretsried bei München. Dort werden nicht nur mit Bestückungsautomaten Platinen für die Monitore von Eizo gefertigt, sondern auch für industrielle Partner. Eizo in Geretsried ist übrigens eigenen Angaben zufolge ein Weltmarktführer für Monitore im Air-Traffic-Bereich, also für die Flugsicherung. Doch zurück zur Eizo GmbH in Rülzheim, zu der auch ein Tochterwerk in Plauen (Sachsen) gehört.

Steve Reichel (Executive Vice President) und Frédérique Jaeger (CEO) der Eizo GmbH mit einem der Hochleistungsmonitore. Foto: Ralf Wittenmeier Die HDMI Videomanagement Lösung von Eizo mit einem Beispiel der Nutzung für OP und Kontrollräume. Foto: Ralf Wittenmeier Blick in die Produktion der 19-Zoll-Monitore am Standort Rülzheim. Foto: Ralf Wittenmeier Monitore bis zu einer Größe von 58 Zoll werden an Einzelstationen gefertigt. Foto: Ralf Wittenmeier Das Lager hält Teile für bis zu 6 Wochen vor. Mehrere Mitarbeiter sorgen für den reibungslosen Ablauf des Warenein- und -ausgangs. Foto: Ralf Wittenmeier In der EVM-Kammer werden Auswirkungen von elektromagnetischen Wellen auf die Monitore getestet. Foto: Ralf Wittenmeier Foto 1 von 6

Vom Verwaltungsgebäude geht es direkt in die Fertigungshalle und dahinter befindet sich das Lager beziehungsweise der Warenein- und -ausgang. Die eingelagerten Komponenten „sind für ein bis eineinhalb Monate vorrätig“, sagt Steve Reichel. Begegnen sich Mitarbeiter im Unternehmen, grüßt der Niederlassungsverantwortliche jeden mit Namen. Rund 150 Mitarbeiter sind bei der Eizo GmbH beschäftigt. Die „Umsätze der Geschäftsjahre 2024/25 und 2025/26 bewegen sich bei knapp 60 Millionen Euro“, sagt CEO Frédérique Jaeger. Das Geschäftsjahr orientiert sich Reichel zufolge an der japanischen Wirtschaft – vom 1. April bis 31. März, also von Kirschblüte zu Kirschblüte. Im vom Lager angrenzenden Teil zur Fertigungshalle werden die Komponenten für die einzelnen Geräte vorgerichtet, so dass die Fertigung reibungslos verlaufen kann. Automatisch wird dem Mechatronikingenieur Reichel zufolge registriert, wenn Bauteile benötigt werden.

Klinik in Landau ausgerüstet

In der Fertigung selbst gibt es zwei Linien – eine für die Standardmonitore 19 Zoll und die größeren bis 58 Zoll. Die Standard-Modelle, die es hochauflösend in Schwarz-Weiß sowie farbig gibt, sind seit Jahrzehnten im Einsatz und werden technisch immer wieder angepasst. Zwischen „1000 und 1300 Monitore dieser Größe“ verlassen jeden Monat das Werk, sagt Reichel. Von den größeren Monitoren sind es etwa 100 pro Monat. Sämtliche Monitore werden nach Montage länger als gefordert getestet. Und die Monitore, die ihre Einsatzgebiete von der Endoskopie und Kardiologie bis hin in die OPs gibt, werden auf die Kundenwünsche angepasst. Ziel ist, im Bereich OP-Ausstattung zu wachsen. So sind beispielsweise auf den Monitoren dort mehrere Bilder zu Patientendaten, zu Voruntersuchungen bis hin zu der Videoaufnahme und Darstellung einer OP in Echtzeit zu sehen, erläutert Frédérique Jaeger, der unter anderem in Deutschland einen Maschinenbau-Abschluss inne hat. Die erzeugten Bilder können auch als „dreidimensionale Aufzeichnung an Bildschirmen mit Brille“ wiedergegeben werden. Neben Kliniken in Griechenland und München wurden auch vier OPs des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße mit Eizo-Technik aus Rülzheim ausgerüstet. Datenbanken, Software und vieles mehr gehören zum Portfolio des Rülzheimer Monitor-Spezialisten.