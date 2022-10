Nach 2020 und 2021 wird es auch in diesem Jahr keine Eisbärenparty geben. Das sagte der Vorsitzende des Freundeskreises St. Florian der Bellheimer Feuerwehr, Martin Sauer, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die sogenannte vorletzte Party des Jahres sei aufgrund angekündigter möglicher Corona-Einschränkungen per Vorstandsbeschluss erneut vertagt worden. „Wir müssen absagen“, verweist Sauer auf ein hohes Kostenrisiko im Hinblick auf die im Voraus zu zahlenden Gagen von zwei Bands, die in aller Regel aufspielen bei der Party. Zu dieser kommen am 30. Dezember mehrere 100 Gäste vors und ins Feuerwehrgerätehaus. Der Vorsitzende des Fördervereins verweist auf zahlreiche Anfragen von Bands aber auch potenziellen Helfern, die keine Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind. „Wir können ’Corona’ nicht mehr hören“, macht Sauer seinem Unmut Luft. Um im gleichen Atemzug anzukündigen: „2023 wird es auf jeden Fall wieder eine Eisbärenparty geben, wenn nicht im Gerätehaus, dann woanders.“