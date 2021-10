Die Eisbärenparty, auch die „vorletzte Party des Jahres“ genannt, wird dieses Jahr erneut nicht stattfinden. Das teilte auf Anfrage der RHEINPFALZ Martin Sauer mit, Vorsitzender des veranstaltenden Fördervereins St. Florian. Alleine schon wegen der behördlichen Auflagen habe sich der Vorstand einstimmig dazu entschieden. Die Party mit Live-Musik von zwei sich am Abend abwechselnden Bands wird üblicherweise am 30. Dezember im und vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in der Fortmühlstraße von mehreren Hundert Leuten gefeiert.