Nachdem die Eis-Oase in Ottersheim geschlossen hatte, ist im Bärendorf eine Angebotslücke entstanden. Mit einem mit Germersheimer Elio-Eis bestückten Eisautomaten, der seit Anfang September auf dem Dorfplatz steht, ist diese Lücke nun geschlossen. Darüber informierte Ortsbürgermeister Gerald Job nach eigenen Angaben am Donnerstag den Ortsgemeinderat. Die erste Resonanz während der Kerwe sei gut gewesen, sagte er der RHEINPFALZ. Mehrere Ottersheimer, darunter zwei Grundschüler, hätten sich mit der Bitte an ihn gewandt, die Angebotslücke zu schließen. Er freue sich insbesondere darüber, den beiden Kindern Vollzug melden zu können.