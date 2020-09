Ein weiterer Schritt zur Neuansiedlung eines Supermarktes auf dem Gelände des ehemaligen Penny-Marktes in der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld ist erfolgt. Nachdem man sich mit Marktkonkurrenten und der SGD Süd in Neustadt geeinigt hat, dass keinesfalls ein Vollsortimenter, sondern ausschließlich ein Discounter mit höchstens 1.200 Quadratmetern Verkaufsfläche angesiedelt werden darf, wurde die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Verbandsgemeinde einstimmig abgesegnet.