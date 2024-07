Das Einzeichnen von Parkflächen in der Germersheimer Straße in Weingarten hat bewirkt, dass mehr Anwohner ihre Autos im Hof und weniger auf der Straße parken. Darüber informierte der scheidende Ortsbeigeordnete Norbert Andres (FWG) am Montag den Ortsgemeinderat. „Die Maßnahme hat etwas bewirkt.“ Ortsbürgermeister Stefan Becker (CDU) teilte mit, dass das im Ausbau befindliche Glasfasernetz im Ort zum Jahresende hin angeschlossen werden könnte. Wobei er sich nach den wiederholten Verzögerungen eher skeptisch zeigte. Erst soll es in Schwegenheim mit den Arbeiten weitergehen, dann in Weingarten. „Eventuell wird’s dieses Jahr noch was.“