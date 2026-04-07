Damit alle Menschen – ob mit oder ohne Einschränkungen – am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, bietet die Gemeinde mit dem „Zusammen-Geht’s-Weg“ einen barrierearmen Weg im Rülzheimer Wald an. Er wird am Mittwoch, 8. April, offiziell seiner Bestimmung übergeben. „Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema und uns als Ortsgemeinde sehr wichtig“, so Ortsbürgermeister Michael Braun. Der Weg entstand im Rahmen des Projekts „Leichte Wege – Bewegung für alle“ der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“. Er ist rund 2,5 Kilometer lang und barrierearm für Jung und Alt begehbar. Auch gibt es Bänke für Ruhepausen.

Info

Einweihung „Zusammen-Geht’s-Weg“, Mittwoch, 8. April, 11 Uhr. Treffpunkt: Streuobstwiese an der Karl-Maupai-Straße.