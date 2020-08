Ein nicht korrekt entsorgter Einweggrill hat am Freitag einen kleinen Flächenbrand im Bereich des Wörther Hafens ausgelöst. Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, dass es eine unklare Rauchentwicklung gebe. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wörth eine Fläche von 10 bis 15 Quadratmetern vor, auf der es gebrannt hatte. Das Feuer war bereits weitgehend von selbst erloschen. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Als Brandquelle wurde ein Einweggrill gefunden. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Wörth entgegen. Die Feuerwehr weist nochmals darauf hin, dass aktuell eine hohe Waldbrandgefahr besteht. Das Grillen und Feuermachen in Waldnähe ist verboten.