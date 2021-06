Die Große Kreisstadt gehört seit Kurzem mit einem Eintrag in der Deutschlandkarte auf der Internetseite www.demokratie-geschichte.de offiziell zu den „Orten der Demokratiegeschichte“. Die Plattform wurde zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit freigeschaltet und bietet ein Bild der Demokratisierungsbestrebungen in den letzten zwei Jahrhunderten. Ein Zeugnis ist das Freiheitsdenkmal unweit der Eremitage Waghäusel mit der Aufschrift „Den Wegbereitern der Demokratie“. Es erinnert daran, dass dort am 20./21. Juni 1849 Schauplätze einer der entscheidenden Schlachten der Badischen Revolution waren, bei der das badisch-pfälzische Revolutionsheer von preußischen Truppen geschlagen wurde.