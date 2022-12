Eine Stunde voll schöner Musik und emotionalen Klängen mit einem Instrumental-Ensemble, bestehend aus Laureen Mobo (Gesang), Jurij Espenschied (Schlagzeug), Luis Halter (Cello), Darja Kuklinski (Gitarre) und Annika Dörzapf (Klavier), erwartet die Besucher am Mittwoch, 28. Dezember, 18 Uhr, im Centrum für Kunst und Kultur. Das Ensemble wird diese in eine Welt entführen, in der es Raum gibt, sich wieder auf sich selbst zurückzubesinnen und zu entspannen. Der Chor „VividaVox“ unter der Leitung von Heinz Kern wird das Programm mit mehrstimmigen Klängen bereichern. Durch eine kleine Meditation von Alina Möhlmann werden die Besucher zudem noch tiefer in die Welt der Entspannung geführt. Der Eintritt ist frei, die Akteure bitten aber um Spenden, um weitere Musikprojekte zu unterstützen.