Sechs Abiturienten des Goethe-Gymnasiums haben in diesem Jahr ein Einser-Abi geschafft. Mit drei von ihnen haben wir über ihre Schulzeit und über die Zukunft gesprochen.

Jennifer Mühl und Teresa Rüsenberg kennen sich sozusagen schon seit ihrer Geburt. Ihre Eltern sind befreundet, die Zeit am Germersheimer Gymnasium haben sie Seite an Seite verbracht. Am Abend der Zeugnisvergabe wurden sie beide für ihre sehr guten Abileistungen geehrt. Dabei sind sie, was das Lernen angeht, ziemlich unterschiedlich gepolt. „Es ist mir immer schon leicht gefallen, zu lernen und mir Dinge zu merken“, sagt Rüsenberg. „Und ich will immer das Beste rausholen. Wenn ich mal bei einer Kursarbeit zehn Punkte bekomme, ärgert mich das, obwohl das ja eigentlich keine so schlechte Note ist.“ Mit Fleiß, Ehrgeiz und Köpfchen hat sie einen Abischnitt von 1,2 erreicht.

Was beim Lernen am wichtigsten ist

Ihre Freundin Jennifer war mit 1,0 sogar noch ein bisschen erfolgreicher. Obwohl sie, wie sie sagt, eigentlich gar keine guten Lerngewohnheiten hat. „Ich bedanke mich vor allem bei meiner Mutter, dass sie mir in der Prüfungszeit so oft unter die Arme gegriffen hat. Mir fällt es leider wahnsinnig schwer, mich auf das Lernen zu konzentrieren. Darum ging es bei mir oft auf den letzten Drücker und bis spät in der Nacht vor einer Prüfung.“ Für viele Schüler bedeuten Aufmerksamkeitsprobleme automatisch mittelmäßige bis schlechte Noten. Das Mühl es trotz dieses Nachteils geschafft hat, Spitzennoten zu schreiben, will etwas heißen. Beide sind sich aber einig, dass es ohnehin am wichtigsten ist, im Unterricht mitzumachen.

Der dritte im Bunde, Tim Janke, hat für sein Abi auf zwei Dinge gesetzt: Lernen mit Freunden und Üben, Üben, Üben. „Beim Matheabi kommt es einfach drauf an, die verschiedenen Aufgaben und Rechenprinzipien möglichst oft durchzuspielen. Ich habe mir über die Oberstufenzeit Lernblätter erstellt und bin sie vor den Prüfungen immer wieder durchgegangen. Dazu habe ich im Internet Aufgaben für die jeweiligen Prüfungsthemen herausgesucht und diese durchgerechnet, bis es wirklich gesessen hat.“ Auch er konnte am Ende einen Schnitt von 1,2 erzielen.

Jura oder Psychologie?

Janke ist der jüngste in der Runde, wird erst zwei Tage nach unserem Gespräch volljährig. Trotzdem ist er bereits umtriebig unterwegs, knüpft Kontakte in der Geschäftswelt. Seine Hobbys sind Content Creation, Videoschnitt und Design. Wenn er endlich 18 ist, kann er für seine Arbeit auf der Plattform LinkedIn endlich bezahlt werden. Ab dem kommenden Semester wird er an der Karlsruher Hochschule Wirtschaftsingenieur studieren. Was er mit dem Studium einmal machen wird, weiß er noch nicht genau. Er ist sich nur sicher, dass er sich einmal selbstständig machen möchte.

Teresa Rüsenberg schwankt bei der Studienwahl noch zwischen Jura und Psychologie. Wie es klingt, mit Tendenz zu Letzterem. „Ich habe genug Leute im Umfeld, für die es wichtig war, dass sie einen Therapeuten hatten“, erklärt sie ihre Motivation. Besonders interessiert sie sich für Sportpsychologie und Kriminologie. Wenn sie sich auf Kriminologie spezialisiert, könnte sie im Gerichtssaal landen – als Gutachterin.

Mühl wusste schon immer, dass sie einmal mit Tieren arbeiten wollte. Sie wird vermutlich bald das Studium der Tiermedizin in Gießen antreten. Mit dem Wunsch, vielleicht mal einen eigenen Gnadenhof zu haben. Weil der Studiengang einen sehr hohen NC hat, hatte sich die 18-Jährige bewusst das Einser-Abi zum Ziel gesetzt.

„Klimakrise und Rechtsruck machen mir Sorgen“

Mit ihren Topnoten stehen den drei Abiturienten alle Tore offen. Dennoch schauen sie teilweise mit Sorge auf ihre Zukunft. Sie sind in der Zeit der Multikrisen aufgewachsen. Sechs Jahre, nachdem sie als junge Teenager zum ersten Mal Lockdown-Unterricht bekommen haben, scheint die Welt noch immer nicht zur Ruhe gekommen zu sein. „Natürlich freut man sich erstmal, das Abi geschafft zu haben“, erklärt Rüsenberg. „Aber ich bin schon auch nervös, was das nächste Kapitel angeht.“ Dass die Zeiten unsicher sind, braucht man ihr nicht zu erklären. Es macht ihr Sorgen, wie sich viele Länder entwickeln. Das geht bei ihr so weit, dass sie inzwischen dystopische Filme und Bücher wie „Die Tribute von Panem“ vermeidet. Vieles wirkt inzwischen leider nicht mehr so weit hergeholt. „Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und denke schon, dass es bei mir gut laufen wird. Aber Dinge wie Klimakrise und der Rechtsruck machen mir große Sorgen.“

Dennoch haben alle drei mit Dankbarkeit und guten Erinnerungen die Schule verlassen. „Ich war in der ganzen Oberstufenzeit gesegnet mit guten Lehrern“, sagt Janke. Auch Rüsenberg und Mühl haben sich durchgehend wohlgefühlt, tolle Freunde und Lehrer gefunden. Wenn sie einen hervorheben müssten, wäre das der vor zwei Jahren in Pension gegangene Mathelehrer Volker Dörr. „Wegen dem habe ich Mathe-LK gewählt“, sagt Rüsenberg.