Am Wochenende finden in Weingarten das „Woi- un Gässelfescht“ und in Zeiskam das „Zwewwlfescht“ statt. Deshalb kommt es von Donnerstag, 1., beziehungsweise Samstag, 3. August, bis voraussichtlich Montag, 5. August, auf den Buslinien 590 und 599 zu Einschränkungen. Das teilte die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) mit.

Demnach können in Weingarten von Donnerstag bis Montag auf der Linie 590 ( Germersheim - Lingenfeld - Weingarten - Lustadt - Hochstadt – Landau) die Haltestellen Hauptstraße und Kirche umleitungsbedingt nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die an der Grundschule eingerichtete Ersatzhaltestelle mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Weingarten Kirche auszuweichen. Auf der Linie 599 (Freisbach - Weingarten - Schwegenheim - Lingenfeld – Germersheim) kann die Haltestelle Weingarten Kirche umleitungsbedingt nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Ersatzhaltestelle in der Straße Am Gartenweg auszuweichen mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Weingarten Kirche.

In Zeiskam ergeben sich laut QNV von Samstag bis Montag Einschränkungen im Busverkehr der Linie 590. Hier können die Haltestellen Sporthalle und Bahnhof umleitungsbedingt nicht bedient werden. Fahrgäste sollen auf die Haltestelle Zeiskam Friedhofstraße mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Zeiskam Sporthalle ausweichen.