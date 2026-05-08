Aufgrund der Gleisbauarbeiten am Entenfang in Karlsruhe kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr der Linie S5 und S51 zwischen Karlsruhe und Wörth beziehungsweise Germersheim. Am 11. Mai beginnen die Arbeiten, die voraussichtlich bis 21. Juni andauern werden. Die Fahrgäste werden entweder über Alternativrouten oder mit Schienenersatzverkehr zum Ziel gebracht. Die Umleitungsrouten weichen vom Wochentag und Uhrzeit ab, deshalb ist es ratsam sich vorher über den Fahrplan zu informieren und mehr Zeit für die Reise einzuplanen.