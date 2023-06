Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit fast 32 Jahren praktiziert Sanitätsrätin Kerstin Bienroth als Zahnärztin in Schwegenheim. Weil sie seit Januar ein wichtiges Amt in Mainz bekleidet, muss sie in der Praxis kürzertreten. Dennoch herrscht im Dorf kein Notstand.

Ehrenamtliches Engagement ist für Kerstin Bienroth kein Fremdwort: Seit mehr als einem Vierteljahrhundert engagiert sich die 58-Jährige für die Gesellschaft und besonders für