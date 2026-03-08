Bürgermeisterin Susanne Grabau reist in die Hauptstadt und diskutiert Probleme der Kommunalpolitik. Was sie von ihrem Besuch in Schloss Bellevue erzählt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Engagement der ehrenamtlich tätigen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen gewürdigt und 100 von ihnen zu sich ins Schloss Bellevue eingeladen. Susanne Grabau aus Westheims war eine der Auserwählten.

16. Januar: Eine E-Mail erregt Grabaus Aufmerksamkeit. Die Körber-Stiftung hat sie zum kommunalpolitischen Austausch und einer Veranstaltung mit dem Staatsoberhaupt in die Hauptstadt eingeladen. Im ersten Moment ist Grabau „total überrascht“: „Warum ich?“, denkt sie und betrachtet das Schreiben genauer. Dabei wird ihr klar, dass sie eine von wohl 100 Bürgermeistern ist, die nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt wurden. Grabau beschließt diese „einzigartige Gelegenheit“ zu nutzen und sagt zu.

Kurze Zeit später erhält sie eine persönliche Einladungskarte des Bundespräsidialamts. Die Vorfreude ist groß: „Das Programm ist vielversprechend, klingt interessant“, betont sie vor der Reise. Was sie von dieser erwartet? „Neue Impulse, Input, einen Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin gespannt auf die Rede des Bundespräsidenten.“ Denn: Aus Erfahrung weiß Grabau, dass Ortsbürgermeister bei bestimmten Themen „allein auf weiter Flur, manchmal ein bisschen Alleinkämpfer“, sind. „Lob gibt es in diesem Job recht wenig. Auch, wenn einiges Angenehmes mit dem Amt verbunden ist – man kann eigentlich nur Sachen falsch machen“, sagt sie.

Männer in der Überzahl

Am 1. März geht es mit dem Zug nach Berlin. Grabau checkt im „Arcotel John F“ ein. Nächster Tag: das „Demokratie Form Kommunalpolitik“ in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften steht auf dem Programm. Politikökonomin Maja Göpel referiert über Werte in der Kommunalpolitik. Eine Podiumsdiskussion, an der auch Publizist Michel Friedman teilnimmt, schließt sich an. Thema: politische Kommunikation in der Kommune. Dabei werden „viele Dinge angesprochen, die mir aus dem Herzen gesprochen haben“, so Grabau. Nachlassendes Demokratie-Verständnis, immer schwieriger werdende Kommunikation, viel Bürokratie, lang andauernde Prozesse oder defizitäre Haushalte: „Landauf, landab, gibt es die gleichen Probleme“, bekräftigt Grabau. Ein großes Problem, das es eher in Städten gibt: persönliche Anfeindungen.

Dann stehen Workshops an: „Kommunalpolitik zwischen Vielseitigkeit und Handlungsdruck“, lautet das Thema, dem sich Grabau widmet. „Man will vieles voranbringen. Es gibt aber auch Handlungsdruck von oben: Man muss bestimmte Dinge umsetzen, die gegenüber der Bevölkerung schwer zu erklären oder zu finanzieren sind“, berichtet die Ortsbürgermeisterin. Beim Abendbüffet tauscht sie sich erneut mit Kolleginnen und Kollegen aus: „Es waren einige aus Rheinland-Pfalz dabei. Aus dem Kreis Germersheim habe ich aber niemanden gesehen.“ Männer sind bei diesem Treffen in der Überzahl: „70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen“, schätzt Grabau.

Parkett und Kronleuchter

Nächster Tag, der große Tag: Um 9 Uhr werden die Bürgermeister zum Schloss Bellevue gefahren. Grabau ist vom Amtssitz des Bundespräsidenten beeindruckt: „Wunderschöner Parkettboden. Die Wände sind schlicht mit einigen Bildern, aber sehr elegant gestaltet. Und es gibt Kronleuchter.“ Um 10.30 Uhr startet Steinmeier seine etwa 30-minütige Rede. Laut Grabau hat er die Situation der ehrenamtlichen Ortsbürgermeister dargestellt und herausgehoben, dass das Amt zwar sehr vielseitig, die Situation wegen der Ehrenamtlichkeit aber auch sehr schwierig sei. Stichworte dazu: Beruf, Familie, viele Aufgaben, zunehmende Bürokratie, eine eher geringe Aufwandsentschädigung. Steinmeiers Anliegen: mit der Veranstaltung das ehrenamtliche Engagement zu würdigen: „Und das ist ihm auch absolut gelungen. Ich war wirklich beeindruckt“, betont Grabau.

Eine Podiumsdiskussion mit drei Amtsinhabern folgt. Auch in deren Ausführungen findet sich Grabau wieder. Danach würdigt Steinmeiers Gattin Elke Büdenbender das Engagement der Ehrenamtlichen. Bei dem sich anschließenden Empfang schüttelt auch Grabau Steinmeier die Hand und bedankt sich für die unterstützenden Worte: „Das war ein besonderer Moment. Der Bundespräsident war sehr nahbar. Er wollte wissen, wo ich herkomme und wie groß der Ort ist“, erinnert sie sich. Um 13.30 Uhr ist die Veranstaltung zu Ende, Susanne Grabau reist wieder nach Westheim. Ihr Resümee: „Es war eine einmalige Gelegenheit, nicht nur den Bundespräsidenten zu treffen, sondern sich auch mit Bürgermeistern aus ganz Deutschland auszutauschen. Es war herausragend organisiert. Und die Zeit ist wie im Fluge vergangen.“