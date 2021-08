Nach mehr als 20 Jahren ist Schluss: Werner Jetter, Inhaber des gleichnamigen „Nah und Gut“-Marktes in Leimersheim, geht zum 30. September in Ruhestand. Nachfolger ist ab 1. Oktober sein Schwiegersohn, Florian Nuber. Die Nahversorgung ist damit weiterhin gewährleistet.

Der gelernte Einzelhandelskaufmann Jetter übernahm 2001 den „Nah und Gut“-Markt in der Unteren Hauptstraße. Zuvor war er unter anderem bei Penny in Bellheim tätig. Insgesamt blickt der 70-jährige Freckenfelder auf mehr als 50 Jahre Berufsleben zurück. Dass die Nachfolge so reibungslos und im Sinne der Kunden geregelt werden konnte, freut den künftigen Ruheständler: „Ich war immer gerne für die Kundinnen und Kunden und die Vereine in Leimersheim da. Deshalb war es mir wichtig, dass das auch in Zukunft so bleibt.“

Im September Wurst und Fleisch nur abgepackt

Die einzige Einschränkung in der Übergangsphase bezieht sich auf die Fleischtheke: Da die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Lieferanten Ende August endete und die Metzgerei Hormuth aus Hördt erst zum 1. Oktober übernimmt, gibt es im September keine Fleischwaren von der Theke. Doch auch hierfür hat Jetter eine Lösung im Sinne der Leimersheimerinnen und Leimersheimer gefunden: Hormuth liefert im September Fleisch- und Wurstwaren für den SB-, also Selbstbedienungsbereich.

Aus „Nah und Gut“ wird „Nahkauf“

Nach einer kurzen Umbauphase von 1. bis 6. Oktober öffnet der „Nah und Gut“-Markt ab Donnerstag, 7. Oktober, dann unter neuem Namen als „Nahkauf Nuber“. Die Waren liefert künftig die Rewe-Gruppe, der Markt bleibt als Vollsortimenter erhalten – und ist künftig durchgehend geöffnet.

„Ich möchte mich bei meiner Kundschaft, den Vereinen und natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die schöne Zeit und die gute Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken“, so Jetter, der seinen Schwiegersohn auch nach der Übergabe im Markt unterstützen wird.

Lob für Jetter

Ortsbürgermeister Matthias Schardt würdigte Jetters Engagement, das weit über das normale Maß hinausgegangen sei: „Du warst besonders für unsere Vereine immer erreichbar – auch nach Ladenschluss, auch am Wochenende und auch an Sonn- und Feiertagen. Das war und ist nicht selbstverständlich und es ist ebenso wenig selbstverständlich, dass Du Dich um einen nahtlosen Übergang gekümmert hast. Das zeigt, wie sehr Dir unsere Gemeinde am Herzen liegt!“