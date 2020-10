Kirchen und Stadt erneuern ihr Hilfsangebot für Menschen in Corona-Quarantäne. Das Angebot gilt seit März, jetzt steigen die Fallzahlen wieder.

Damit Hilfebedürftige wie unter Quarantäne gestellte Personen oder ältere Bürger, die zur Risikogruppe zählen, in ihren Wohnungen bleiben und dennoch versorgt werden können, bieten die beiden großen Kirchengemeinden gemeinsam mit der Stadt Germersheim seit Beginn der Corona-Pandemie einen Einkaufsservice an.

Gemeinsam haben der protestantische Dekan Claus Müller, der katholische Pastoralreferent Thomas Bauer und Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile dazu im Frühjahr ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Jetzt wird angesichts der wieder steigenden Fallzahlen darauf hingewiesen werden, dass diese Aktion weitergeführt wird.

Freiwillige, die Einkäufe und Erledigungen für unter Quarantäne gestellte Personen oder Angehörige von Risikogruppen übernehmen möchten, werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0151 14879554 oder per E-Mail unter thomas.bauer@bistum-speyer.de bei Pastoralreferent Thomas Bauer zu melden.

Notfall-Telefon bei Stadtverwaltung

Ein Notfalltelefon für Bürger der Stadt Germersheim, die wegen einer Infizierung oder einer möglichen Infizierung mit dem Corona-Virus unter freiwillige oder behördlich angeordnete Quarantäne gestellt werden und Hilfe benötigen, besteht bereits seit März. Betroffene können sich während der üblichen Geschäftszeiten bei der zentralen Koordinationsstelle der Stadt Germersheim unter 07274 960-335 melden.

„Helfer sind willkommen“

„Ich bin sehr froh, dass wir diese vor sechs Monaten gemeinsam konzipierten Hilfsangebote weiterhin anbieten können und danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich seit Ausbruch der Pandemie so vorbildlich für ihre hilfebedürftigen Mitmenschen engagieren“, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU). „Weitere freiwillige Einkaufs-Helferinnen und Helfer sind jederzeit herzlich willkommen. An alle Germersheimerinnen und Germersheimer richtet sich mein dringender Appell, im Alltag unbedingt die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Nur so können wir gemeinsam die Pandemie eindämmen und das Risiko für alle Menschen in unserer Stadt verringern.“