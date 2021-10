Wesentlich schneller als gedacht haben sich die Gemeinde und die Deutsche Glasfaser darauf geeinigt, Rülzheim doch flächendeckend mit Glasfaserleitungen auszubauen, obwohl das anvisierte Ziel von 40 Prozent mit 33 erreichten Prozent nicht ganz erreicht wurde. Damit verfüge künftig die gesamte Verbandsgemeinde (VG) über ein zukunftsfähiges Internet, „ein wichtiger Faktor für den Wohn- und Wirtschaftsstandort“, so Bürgermeister Matthias Schardt (CDU). Ein großer Dank gebühre dabei Alexander Götz, bei der Verwaltung verantwortlich für den Glasfaserausbau, für seinen unermüdlichen Einsatz für das Projekt, aber auch den Bürgern in Hördt, Kuhardt und Leimersheim, die sich bereits für den Ausbau entschieden und mit den damit verbundenen Synergien auch Rülzheim diese Chance ermöglicht haben. Da sich jetzt alle vier Gemeinden für den Glasfaserausbau entschieden haben, entstünden bei den Tiefbauarbeiten innerhalb der Verbandsgemeinde Synergien, durch die ein wirtschaftlicher Ausbau auch bei nur 33 Prozent in Rülzheim möglich sei. „Dieser Argumentation ist die Deutsche Glasfaser letztendlich gefolgt“, so Rülzheims 1. Beigeordneter Michael Braun (Aktive Bürger). Der Ausbau soll voraussichtlich Ende 2022 beginnen. In der Phase davor suchen die Planer des Unternehmens das Gespräch mit Grundstückseigentümern wegen der Zuwegung der Leitung zu den Grundstücken.

Info



Servicepunkt auf EDEKA-Parkplatz ist noch am Donnerstag, 7., Freitag, 8. und Samstag, 9. Oktober letztmalig geöffnet. Infotelefon: 02861-89060940, Homepage: www.deutsche-glasfaser.de.