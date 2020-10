Am Samstag, 3. Oktober, jährt sich die Deutsche Einheit zum 30. Mal. Wie sie die Wiedervereinigung persönlich erlebt haben und was sie damit verbinden, darüber sprechen der Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler und die Landtagsabgeordnete für den Kreis Germersheim, Dr. Katrin Rehak-Nitsche (beide SPD) an diesem Tag ab 15 Uhr live bei Instagram. Nutzer, die der Instagram-Seite von Katrin Rehak-Nitsche instagram.com/katrin_rehak oder Thomas Hitschler instagram.com/thomashitschler folgen, klicken auf den kleinen „LIVE“-Banner auf dem Profilbild in der Story-Leiste des sozialen Netzwerks, um dabei zu sein. Während des Livestreams können Fragen eingegeben werden, die die beiden SPD-Abgeordneten direkt im Videochat beantworten.