Die Freiwillige Feuerwehr bekommt ein neues Domizil. Auf das neue Gebäude musste natürlich ein neues Dach aufgesetzt werden – wovon auch der DRK-Ortsverband profitierte.

Den Auftrag für das neue Feuerwehrdach erhielt die örtliche Holzbaufirma Dörfler & Antoni. Als man sich ans Werk machte, fiel den Handwerkern aber auf, dass sich das neue Gebäude der Feuerwehr optisch nun überhaupt nicht mit dem vorhandenen und gemeindeeigenen Funktionsgebäude des DRK-Ortsvereins vertragen wollte. Letzteres, so berichtet Ortsbürgermeister Stefan Gehrlein (parteilos), sei unmittelbar mit dem Feuerwehrgerätehaus verbunden und präge zusammen mit diesem das Gesamtbild am Standort in der Hauptstraße.

Kurz entschlossen erklärten sich die beiden Unternehmer Viktor und Vincent Dörfler bereit, nicht nur das Dach des Feuerwehrgerätehauses fachgerecht zu erneuern, sondern auch das des DRK-Gebäudes. Die hierfür anfallenden Kosten in Höhe von rund 9600 Euro wollten sie obendrein der Ortsgemeinde Neupotz spenden.

Inzwischen präsentieren sich die beiden Gebäude mit einem ansprechenden Erscheinungsbild. Der Ortsgemeinde bleibe nur ein herzliches Wort des Dankes an die Firmen Holzbau-Bedachung Dörfler & Antoni sowie an die Spenglerei Vincent Dörfler für diese außerordentlich großzügige Unterstützung, so der Ortsbürgermeister. „Ein solches Engagement für unsere Gemeinde ist nicht selbstverständlich. Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung und das damit verbundene Zeichen der Verbundenheit mit Neupotz.“