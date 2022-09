Glück im Unglück hatten am Freitagmorgen ein Stubentiger und ein 18-jähriger Motorradfahrer. Dieser befuhr mit seinem Motorrad den Kreisverkehr in Höhe des Friedhofs, als die Katze über die Fahrbahn rannte und zwischen das Vorder- und Hinterrad geriet. Beamte der Polizei Germersheim brachten das verletzte Tier sofort in eine nahe Tierklinik. Dort wurde die Katze behandelt und der Besitzer anhand des Chips ermittelt. Die Katze wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Auch der junge Motorradfahrer kam mit dem Schrecken und ohne Schaden an seinem Fahrzeug davon. „Die Katze hat eines ihrer sieben Leben aufgebraucht“, so der Kommentar der Polizei.