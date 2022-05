Mit ohne Führerschein waren am Freitagmorgen, gegen 4.30 Uhr zwei Autofahrer in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Germersheim unterwegs. Ein 41-jähriger Fahrer räumte gegenüber den Polizisten ein, keinen Führerschein zu besitzen. Ein 46-jähriger Autofahrer legte den Beamten zwar einen Führerschein vor, dieser war jedoch gefälscht. Beide Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 46-Jährige darf sich zudem wegen Urkundenfälschung verantworten.