Ein 19-jähriger schwer verletzter Autofahrer und wirtschaftlicher Totalschaden am Auto: So lautet die Bilanz eines Unfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag. Der 19-Jährige war laut Polizei auf der L530 in Richtung Freisbach unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang querte ein Hase die Landstraße. Der junge Autofahrer versuchte dem Tier auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, das von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Er musste aus seinem Auto befreit werden und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.