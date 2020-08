Die protestantische Kirchengemeinde Germersheim lädt in der Woche vom 24. bis 30. August täglich um 21 Uhr an den Schiffsanleger am Rhein zu einem Sommer-Abend-Segen ein. In einer 15-minütigen Kurzandacht soll allabendlich der Tag gemeinsam beschlossen „und alles, was war – ob leicht, ob schwer –, in Gottes Hände“ gelegt werden, wie es in der Ankündigung heißt. Alle Teilnehmer sollten „mit Gottes Segen in die Nacht gehen“. Der Ablauf wird laut Kirchengemeinde immer der gleiche sein: Zwei Lieder – ein Gebet – ein Impuls – ein Segen – ein Licht – mehr nicht. Die Ausführenden und die musikalische Begleitung wechseln. Die Teilnehmer können eine Picknickdecke oder einen Klappstuhl mitbringen, Plätze mit ausreichend Abstand sind markiert. Das ausführliche Hygienekonzept und ein Formular zur Kontaktdaten-Erfassung zwecks Nachverfolgung steht zum Herunterladen unter www.evkirche-germersheim.de bereit. Das ausgefüllte Kontaktformular sollte am jeweiligen Abend mitgebracht und beim Veranstalter abgegeben werden. An Abenden, an denen es regnet, fällt die Veranstaltung aus.