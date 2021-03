Hagenbach. Der Spaziergang durch Feld, Wald und Wiesen hat in Zeiten von Reisebeschränkungen Hochkonjunktur – und mit ihm offensichtlich die Unsitte, seinen Müll in der Natur zu entsorgen. Jedenfalls fällt dem aufmerksamen Passanten immer öfter auf, dass an den Wegesrändern Kunststoffverpackungen, Getränkedosen und sonstiger Unrat herumliegen.

Die Stadt Hagenbach möchte etwas gegen diesen Umweltfrevel unternehmen und ruft deshalb von Montag, 15. März, bis Samstag, 20. März, eine Umweltwoche aus. In dieser Zeit wird laut Mitteilung auf dem Bürgermeisterparkplatz am Alten Rathaus ein „Umwelthänger“ stehen, gefüllt mit Eimern, Handschuhen, Greifzangen und Mülltüten.

Die Bevölkerung ist in der Zeit dazu aufgerufen, sich dort zu bedienen und zum Müllsammeln loszuziehen. Die gefüllten Mülltüten können dann auf den Hänger gelegt werden, um die endgültige Entsorgung kümmere sich danach die Stadt.

Als kleinen Anreiz verspricht die Hagenbacher Stadtspitze allen, die ihre Kontaktdaten in der Materialbox am „Umwelthänger“ hinterlassen eine „kleine Osterüberraschung“.