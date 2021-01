In Corona-Zeiten ist alles anders, auch was den Schulbetrieb und die Informationsmöglichkeiten für zukünftige Schüler der weiterführenden Schulen und deren Eltern angeht. Da im Januar kein Tag der offenen Tür durchgeführt werden kann, bietet die Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth eine Alternative an. „Um doch ein bisschen CBG-Schulluft zu schnuppern, kann man eine individuelle Schulhausführung buchen“, teilt die Schulleitung mit. Auf der Homepage kann man sich von Montag, 18. Januar, bis Donnerstag, 21. Januar, und von Montag, 25. Januar, bis Donnerstag, 28. Januar, jeweils um 14.30, 15.15 und 16 Uhr eine Führung aussuchen. In der ersten Woche sind schon etliche ausgebucht, in der zweiten noch mehrere frei. Pro Führung ist nur ein Hausstand erlaubt. Mund-Nasen-Schutz ist auf dem gesamten Schulgelände zu tragen. Treffpunkt ist die große Mensa, die genügend Platz bietet, um die erforderlichen Abstände einzuhalten. Vorab können sich die Interessierten mit Videos und Präsentationen auf der Homepage (Rundgang, Schulleben, Info-Abend digital) schon einen kleinen Eindruck von der Carl-Benz-Schule verschaffen. Anmeldung per E-Mail anmeldung@igs-woerth.de, oder telefonisch 07271 949660.

Info



Anmeldetermine: Samstag, 30. Januar von 10 bis 13 Uhr, Montag, 1. Februar und Dienstag, 2. Februar jeweils von 8 bis 16 Uhr.