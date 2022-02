„Highland Saga“ erzählt die musikalische Geschichte des jungen Dougie Cunningham, der in den 1930er-Jahren in Schottland aufwächst und als Bagpiper den legendären „Scots Guards“ beitritt. Begleitet werden Dougies Erlebnisse von schottischen Song-Klassikern wie „Auld Lang Syne“, „Loch Lomond“ oder dem „Sky Boat Song“, live dargeboten von den „Pipers Of The World“ und einer Band um den einstigen „Clannad“-Gitarristen Ian Melrose. Untermalt wird die Show durch spektakuläre Bilder, gedreht an Originalschauplätzen in den schottischen Highlands.

Die „Highland Saga“ wird in Karlsruhe am Mittwoch, 4. Mai, 19.30 Uhr, in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe erzählt. Tickets: www.eventim.de & www.adticket.de, Preise: ab 59,25 Euro für Erwachsene. Für Kinder bis 12 Jahre ab 15,45 Euro. Weitere Internet-Info: www.highland-saga.com, www.facebook.com/highlandsaga.official.